Uriel Antuna: "Tengo comunicación con el Manchester City todos los días"

Los Ángeles.- Luego de tener destacadas actuaciones en la Copa Oro 2019 con la Selección Mexicana, Uriel Antuna dijo que recibió una llamada por parte del Manchester City quien lo felicitó por haber sido campeón, además de comentar que siempre está en contacto con el club ingles.

En todo momento siempre estamos en contacto. Cuando estaba en Holanda me mandaban videos diciéndome qué estaba haciendo bien o mal, siempre he tenido contacto y ahora más. Varios me mandaron felicitaciones tras la Copa Oro, destacó.