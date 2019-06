VAR es más utilizado por el futbol femenil que en la rama varonil

París, Francia.- El VAR ya forma parte del día a día en el mundo del futbol desde hace ya un año, pero lo curioso es que en lo va de competencia del Mundial femenil de Francia se ha utilizado más que en cualquier torneo del futbol de los hombres

Hasta ahora se ha utilizado en 441 ocasiones en 44 partidos que se llevan disputados, de los cuales las silbantes han revisado 29 situaciones. En cambio, en el Mundial de 2018 los árbitros revisaron 20 situaciones dudosas en 64 partidos disputados.

Así lo dio a conocer Pierluiggi Colina, presidente del Comité de Árbitros de FIFA y quien defendió el uso del videoarbitraje desde su implementación, pues consideró que ha ayudado a tomar mejores decisiones.

En los partidos con el VAR, si la tecnología nos permite ver un error, no podemos ignorarlo. Si un jugador marca un gol en una posición de fuera de juego, no importa si está a 20 cm o a dos, está fuera de juego, y no hay fuera de juego grande o pequeño", expuso el exárbitro italiano quien no consideró su uso en Francia como un experimento.