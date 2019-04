(VIDEO) 'Calido' reencuentro de Yasiel Puig con los Dodgers de Los Ángeles

Los Ángeles, EU.- Después de ser cambiado en la temporada baja a los Rojos de Cincinnati, el cubano Yasiel Puig hizo su primer visita al Dodger Stadium como rival de los Dodgers de Los Ángeles y vaya que no duró nada en darle "las gracias" a su ex equipo con un tremendo tablazo a su ex compañero Clayton Kershaw.

Fue en la parte de la primera entrada y con un hombre abordo que Puig aprovechó un lanzamiento rompiente de Kershaw en cuenta de 1-2 para conectar un elevado profundo que terminó del otro lado de la barda del jardín central.

Aquí el poder el jardinero cubano: