VIDEO: Comentarista de videojuegos ignora a Messi y se viraliza en redes

Barcelona, España.- Durante la presentación de los nuevos botines de Lionel Messi, el popular comentarista de LVP, Ibai Llanos, presenció un raro momento con el argentino.

Por medio de rede sociales el mismo Ibai compartió un video donde se muestra como ignora al astro del futbol mientras va a saludarlo, momento que se viralizó en Internet.

No sé qué coj... he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy desco... Messi se pensaba que iba borracho", comentó Llanos tras este momento.