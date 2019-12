VIDEO: De la mano de sus hijos, Messi ofrece su Balón de Oro al Barcelona

Barcelona, España.- Unos minutos antes de empezar el duelo entre el Barcelona y el Mallorca, Lionel Messi ofreció a toda la afición blaugrana su sexto Balón de Oro.

Fue de la mano de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que el argentino recibió el galardón, momento que fue ovacionado por todos los presentes al Camp Nou.

Después el momento quedó grabado con una foto que se tomaron los cuatro juntos, mientras en las escalares de entrada al campo los esperaba Antonela Rocuzzo.

Cabe recordar que en la misma temporada Leo ganó la Bota de Oro y el The Best, premios que no ofreció por que en uno se encontraba lesionado y en el otro el calendario de juego no le favoreció.