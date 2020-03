VIDEO: Difunden audio amenazador del atleta mexicano que golpeaba a su novia

Ciudad de México.- A través de redes sociales se difundió un audio donde el medallista olímpico, Fernando Daniel Martínez, le pide a su exnovia que borre la denuncia en su contra.

El deportista mexicano fue acusado por su expareja, Edna Quintanilla, de haberla golpeado y amenazado de muerte, por lo que le pidió que eliminara las pruebas.

Tú sabes que va a valer ver... todo lo que estoy haciendo. Tú estás mal y yo no ando publicando ni diciendo tantas cosas", se escucha decir al olímpico en el audio.

Bórralo, te lo pido por favor, no seas así. Yo fui malo contigo, lo acepto y por algo no quería regresar ahorita, porque ya sé que no estamos bien", añadió.