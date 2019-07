(VIDEO) Entrenador Rob Méndez, gana el ESPY por su perseverancia

Estados Unidos.- El mundo del deporte vivió su entrega de premios con los ESPYS, y uno de los personajes que se llevó la noche fue el entrenador Rob Méndez quien gano un premio por su perseverancia ante las adversidades.

Rob Méndez, quien al nacer sin extremidades inferiores y superiores se vio impedido para practicar el deporte, aunque no para jugarlo, eso no lo deputvo para estar dentro de el como dirigente, labor a la que se dedica actualmente sustentado en su mantra diario: "¿Quién dice que no puedo?".

Otras disciplinas que recibieron premios fueron la Selección de Estados Unidos Femenil quien viene de ganar el Mundial de Francia, Giannis Antetokounmpo como el mejor deportista masculino, entre otras categorias.