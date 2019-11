VIDEO: Estrella del fisicoculturismo sufre aparatosa caída en un desfile

Washington, Estados Unidos.- El fisicoculturistas Mike O’Hearn sufrió una aparatosa caída mientras se encontraba desfilando en el Campeonato NPC Northwest, en Washington.

O’Hearn se encontraba caminando por el escenario, cuando de un momento a otro el suelo se terminó, dichas imágenes se viralizaron en redes sociales.

Afortunadamente logró levantarse por sus propios medios y culminar su participación en la competencia de culturismo.

Me caí del escenario, no vi el borde. Me levanté instantáneamente y continué mi desempeño. Fue bastante vergonzoso pero el espectáculo debía continuar", expresó el deportista.