(VIDEO) Floyd Mayweather Jr. celebra "su día de Independencia" con millones

Ciudad de México.-El ex boxeador Floyd Mayweather Jr. sorprendió a sus seguidores al publicar un video y una imagen en la que posa junto a millones de dólares, los cuales obtuvo gracias a sus años en los cuadriláteros.

'Money' peleó por última vez en agosto de 2017, año en que venció por nocaut técnico a Conor McGregor, un peleador de artes marciales mixtas que boxeó para la pelea.

En el reciente video que publicó en Instagram aparece junto a una mesa llena de billetes de 100 dólares, que juntos suman 1.8 millones de dólares, según dijo. Por supuesto, también presumió sus relojes y otros objetos.

Una vez me dijeron que la persona más ruidosa en la sala es la persona más débil en la sala. Bueno, eso funciona para las personas que están haciendo algo ilegal. Pero en mi caso, estoy feliz de hacer alarde de mi riqueza legal y presumir de ser un hombre negro que vino de la pobreza, venció a todos los pronósticos y no me importa lo que piensen los demás. ¡Feliz por mí independencia! Ahora, ¡que comiencen los fuegos artificiales!"