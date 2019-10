VIDEO: Gareth Bale es odiado en redes tras su gesto reprobable a un niño

Madrid, España.- EL futbolista Gareth Bale ha sido fuertemente criticado en redes sociales, después de haber tenido un gesto bastante reprobable en contra de un niño.

El delantero galés se encontraba en el aeropuerto de Madrid, tras haber viajado a Londres, cuando, haciendo oídos sordos, ignoró por completo a los reporteros.

Pero lo que más llamó la atención de la afición fue que no se detuvo para regalarle un autógrafo a un pequeño, donde solo consiguió una mirada despectava de la estrella del Real Madrid.

El niño no tiene la culpa de que no te guste el fútbol, que no disfrutes de tu carrera", agregó otra persona.