(VIDEO) Joven de 19 años 'destroza' un récord mundial de Michael Phelps

Ciudad de México.- El multimedallista olímpico, Michael Phelps, tenía un récord mundial de los 200 metro mariposa el cual había logrado en las olimpiadas de 2008.

Sin embargo, el joven húngaro de 19 años, Kristof Milak, rompió la marca de 1:51,51 minutos que ostentaba el estadounidense Phelps.

Con un tiempo de 1:50,73 minutos, el húngaro obtuvo el primer lugar de la competencia, tras dejar atrás a Daiya Seto con 1:53,86 y a Chad le Clos con 1:54,15.

Es un gran honor establecer semejante récord. Hasta los 14 me especializaba en espalda y después me centré en mariposa. Pero antes, solo nadaba 100 metros porque no era lo suficientemente fuerte", expresó el joven.