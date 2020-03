VIDEO: Jugador del Chelsea asegura haberse recuperado del coronavirus

Londres, Inglaterra.- El jugador del Chelsea Callum Hudson-Odoi, quien apenas ayer se reportó como el primer futbolsita de la Premier League en contraer el coronavirus después de que se confirmara que el técnico Mikel Arteta tiene el virus, compartió un video en sus redes sociales para asegurar que se ha recuperado del Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista saludó a sus seguidores y les compartió que había sanado después de tener la infección por un par de días.

Hola chicos. Como saben, tuve el virus por el último par de días, del cual me he recuperado. Estoy siguiendo las pautas de salud y me autoaislo de todos por la semana. Espero verlos a todos pronto y espero volver a estar en el campo muy pronto", expuso Callum en el video.