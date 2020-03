VIDEO: Mike Tyson 'noquea' a Eminem de un contundente puñetazo

Estados Unidos.- Mike Tyson fue parte del video musical Godzilla de Eminen, motivo por el que el excampeón de pesos pesados tuvo que 'noquear' al rapero estadounidense.

En las imágenes, el exboxeador deja al artista en el suelo de un solo golpe y al al reconocerse, Mike termina por pedirle disculpas por el 'puñetazo'.

La pasé bien noqueando a Eminem", escribió Mike Tyson a través de sus redes sociales.

El videoclip de Godzilla se estrenó en la plataforma de YouTube el pasado lunes 9 de marzo, y pertenece al más reciente álbum de Eminen, Music to Be Murdered By, lanzado el 17 de enero.