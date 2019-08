VIDEO: ¡Una más de McGregor! Conor golpea a hombre mayor en un bar

Dublín, Irlanda.- Una vez más el peleador de MMA, Conor McGregor, vuelve a estar en el ojo de la polémica, pues se dio a conocer un video, donde el excampeón de UFC golpea a un hombre de edad avanzada.

Según reportó el portal TMZ, el hecho sucedió el pasado 6 de abril en un pub de Irlanda, después que el agredido rechazara una bebida ofrecida por McGregor. Esto molestó mucho al peleador de MMA y le soltó un izquierdazo en la cabeza.

En el video publicado por el medio de información, no hay audio, por lo que no se sabe si hubo alguna discusión previa al golpe; sin embargo sí se puede observar, como McGregor está invitando a los asistentes un trago de su marca de whiskey (Proper No), pero el hombre la rechaza y recibe el golpe.

Conor McGregor volvió a ser protagonista de un reprochable episodio. El peleador de artes marciales mixtas apareció en un video golpeando a un anciano dentro de un bar.



��: TyCSports#SomosONCE �� pic.twitter.com/712clMXmH5 — ONCE Diario (@oncediariomx) August 15, 2019

Conor fue detenido de inmediato por los presentes y fue sacado del bar. El hombre que resultó golpeado denunció los hecho y se abrió una investigación, aunque no se sabe qué sucedió con la misma.

Éste escándalo se une a la larga lista que ha protagonizado el irlandés a través de los años.