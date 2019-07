Valtteri Bottasdejaría la escudería de Mercedes por la de Ferreri en F1

París, Francia.- Parece que el piloto finlandés Valtteti Bottas, desea 'cambiar de aires', ya que ha expresando la inquietud de integrarse al equipo de Ferrari cuando su contrato haya terminado con Mercedes.

El junto con Lewis Hamilton, en lo que va de la temporada 2019 la ha dominado cada clasificicación bajo el escudo de Mercedes.

Si tengo que dejar a Mercedes, me gustaría estar en el equipo que está en segundo lugar, justo detrás de ellos. En este momento es Ferrari. Creo que le he demostrado al equipo que merezco quedarme en Mercedes, pero tendremos que esperar algunas carreras más. Aún no se ha firmado nada, pero estoy tratando de seguir mejorando para que todo esté bien”, estableció Bottas.