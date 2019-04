'Verán un 'Canelo' más completo y maduro": 'Chepo' Reynoso

Ciudad de México.- A un mes de la esperada pelea que sostendrá Saúl 'Canelo' Álvarez ante Daniel Jacobs, por la unificación de los títulos de las 160 libras, el entrenador del tapatío, José 'Chepo' Reynoso, aseguró que el día de la pelea el público observará a un boxeador mucho más maduro haciendo historia.

En este momento estamos haciendo una gran preparación, trabajando en cómo cerrarle las salidas a Jacobs y los golpes al cuerpo, algo que ha dado mucho fruto. Estamos trabajando para que Saúl sea más certero y fuerte en ese tipo de golpeo, comentó el entrenador del 'tapatío'.

También, destacó que no hay distracciones en el campamento del monarca mexicano y que no hacen caso a las personas que dicen que si Daniel Jacobs no noquea o gana claramente, los jueces pueden darle el pleito al jalisciense.