Vergara no ve a sus hijas desde hace tres años de acuerdo con amiga de su ex

Guadalajara, Jalisco.- El estado de salud de Jorge Vergara ha sido una incógnita en las últimas semanas y al parecer su ex esposa Angélica Fuentes confirmó a través de una fotografía mediante su cuenta de Instagram que en efecto, el empresario se encontraba grave; comentario que la situó en medio de la polémica.

Y es que en la instantánea se puede observar a las hijas del ex matrimonio, Valentina y Mariaignacia, recogiendo unos huevos de Pascua en compañía de su madre.

Esta foto causó tanta controversia con respecto a la relación de Vergara con sus hijas que incluso una gran amiga de Angélica Fuentes, llamada Martha Cristiana dio una entrevista exclusiva a la revista Quién, contando la verdadera situación que se ha presentado.

Durante dicho cuestionamiento, la amiga de la empresaria mexicana aclaró que Jorge Vergara no tiene contacto alguno ella.

Hace tres años que no sabe nada de Jorge, no sabe cuál es su estado de salud, no le incumbe. Cada quien tomó rumbos diferentes. Angélica se ha dedicado a invertir toda su energía y medios para que no le quiten a sus hijas, para limpiar esas energías terribles porque la difamaron, la calumniaron sin ningún fundamento", afirmó Martha.