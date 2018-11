Víctor Guzmán: ¿Ir a Chivas? Sin demeritarlos, prefiero irme a Europa

Ciudad de México.- Cada fin de semestre suena como posibilidad para reforzar a Chivas, para el Clausura 2019 no es la excepción, pero Víctor Guzmán ya mandó el mensaje claro de sus prioridades.

El volante del Pachuca aseguró que sin demeritar al Rebaño prefiere dar el brinco al futbol de Europa y seguir los pasos de elementos de los Tuzos como Héctor Herrera, Erick Gutiérrez e Hirving Lozano.

“Sería mejor irme a Europa ¿no? Que estar aquí en Chivas, claro sin demeritar lo grande y lo importante que es Chivas, pero preferirme irme a Europa”, indicó Guzmán.

El 'Pocho' es canterano de Chivas, pero debutó profesionalmente con el Pachuca en el 2015, club al que llegó a préstamo, pero después fue adquirido de forma definitiva.

¿Hoy tu prioridad es ir a Europa más que Chivas?

“Sí claro que sí”, recalcó.

Guzmán manifestó que sentirse más que agusto en el Pachuca y que si le tocaría llegar a Chivas lo haría con orgullo al ser un equipo que utiliza puro jugador mexicano, aunque aseguró no ha tenido acercamientos.

“Estoy a gusto ahorita aquí en Pachuca, lo dije en una entrevista que no le cierro las puertas a ningún equipo, otra cosa es que jamás me voy a burlar de ningún equipo, porque así es la vida, da muchas vueltas y no sabemos si podemos llegar a ese equipo, así que siempre respetar a todos los equipos y no cerrar las puertas, pienso que es de los mexicanos llegar a Chivas es un gran orgullo, porque juega con 100 por ciento mexicanos”, expresó.

Sabe que es está en la mira de varios equipos en México, y también apeló a la inteligencia que tiene el dueño de los Tuzos, Jesús Martínez.

“No, yo no he tenido acercamientos, no me gusta que se acerquen conmigo porque al final de cuentas yo no decido, decide la directiva, claro que mi punto de vista es importante, pero no, hasta ahorita nadie se me ha acercado”, mencionó.