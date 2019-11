Vidal amenaza con dejar el Barcelona: "Si no me siento importante me voy"

Barcelona, España.- Desde su llegada al Barcelona, Arturo Vidal no ha podido ganarse un lugar fijo entre los titulares, situación que ya tiene bastante molesto al chileno.

El 'Rey Arturo' decidió mostrar su descontento ante la falta de continuidad dentro del club cule, a lo que expresó que de no sentirse importante se irá en los próximos meses.

No estoy feliz porque me gusta jugar, ayudar al equipo y estar en los partidos importantes. Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día", dijo Vidal.