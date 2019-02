Vinicio Castilla toma las riendas de Naranjeros de Hermosillo en la LMP

Hermosillo, Sonora.- Una nueva era de Naranjeros de Hermosillo inicia este martes con la llegada de Vinicio Castilla como manager para la siguiente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Este martes en presidente del equipo, Enrique Mazón informó la llegada del ex ligamayorista para tomar el timón de la Escuadra Naranjera para la campaña 2019-2020, en búsqueda de conseguir el título 17 en el beisbol invernal.

Vestido con elegante traje gris claro y sin dejar de sonreír, dijo asumir el cargo comprometido en transmitir sus conocimientos y experiencia para alcanzar el objetivo y brindar alegrías a la afición.

He sido dirigido por grandes managers, pero buscaré imprimir mi estilo propio. Naranjeros tiene muchos jugadores jóvenes con gran talento y hay que sacarles lo mejor".

Me siento muy bien, más maduro, muy capaz, con conocimientos para sacar adelante el gran compromiso que asumo, es un reto que me da mucho gusto tomar, llegar a dirigir a Naranjeros es algo que me entusiasma”, reconoció Castilla, quien reportará el 15 de septiembre.