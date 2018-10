Xavi Hernández sale en defensa de su excompañero del Barcelona Lio Messi

Catar, Doha.- El legendario mediocampista del Barcelona, Xavi Hernández, rompió el silencio sobre la situación de Lionel Messi con la selección de Argentina y salio en defensa de su excompañero.

Me parece muy injusto, no solo a Leo, muchas veces a todos los futbolistas argentinos. Evidentemente no es fácil jugar en un equipo de un país que tiene urgencias, que no se gana un título importante desde hace muchos años, y hay una historia detrás, en la argentina que pesa, y es la era Maradona, que pesa muchísimo tener una figura que fue y es muy popular en Argentina. Dice Xavi.