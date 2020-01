Yaquis no pudo barrer a los Sultanes y los del Norte siguen con vida en la LMP

Ciudad Obregón. México. - En lo que parecía una cómoda victoria por el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, los Sultanes muestran orgullo y evitan la barrida de la serie, dejando a los de la ´Tribu' en el terreno de juego.

La escuadra del norte le dio la vuelta al duelo, tras ir perdiendo cuatro carreras por cero. Pero con un rally de tres carreras en la sexta, tres en la séptima y sobre todo un imparable en la novena entrada de ‘Checo’ Pérez hace que la escuadra de casa se lleve la victoria en la novena entrada, dejando a los Yaquis tendidos en el césped.

El encargado de romper el cero en la pizarra fue Aneury Tavárez quien en la tercera entrada conecta un sencillo en el jardín izquierdo e impulsa a Ricardo Valenzuela.

Para la cuarta entrada la ‘Tribu’ vuelve a responder, pero ahora a través del sonorense Isaac Paredes que conecta un sólido batazo en el jardín central, y por medio de un elevado de sacrificio Orlando anota la segunda para la escuadra de Yaquis. En esa misma entrada ‘JJ’ Aguilar hace que Víctor Mendoza anote la tercera carrera para Obregón.

En la sexta entrada los Yaquis siguieron conectados y el mismo Aguilar impulsa la cuarta carrera para Obregón.

El relevo de Yaquis fue quien no salió concentrado y en la sexta baja los Sultanes lograron hacer lo que no habían podido lograr en la serie que es hacerle daño al bullpen de los Yaquis. En una mala actuación de Fabian Anguamea y Samuel Zazueta quienes no pudieron evitar las carreras de los Sultanes, quienes en la sexta y séptima entrada anotaron tres carreras respectivamente. Dejando el encuentro 6-4.

Para la octava entrada un encendido Aguilar impulsa la quinta carrera para Obregón con un sencillo. Para la novena entrada, en donde Brandon Cunniff se esperaba que pudiera salvar el encuentro y darle la victoria a los Sultanes no lo pudo lograr, pues Isaac Paredes impulsa al ‘Cacao’ y pone la pizarra 6-6.

Pero cuando parecía que el encuentro se iba a extrainings los del Norte atacaron a través de Sergio Pérez que pega sencillo con rodado a jardinero derecho Paulo Orlando y le da la victoria al equipo del Norte dejando en le terreno a los Yaquis.