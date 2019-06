'¿Yo balón de Oro? Messi es el mejor y se lo merece siempre': Virgil Van Dijk

Liverpool, Inglaterra.- El holandés Virgil van Dijk, defensa del Liverpool y mejor jugador de la final de la Liga de Campeones, respondió que el futbolista del Barcelona Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y merece siempre que siga en activo el Balón de Oro, cuando fue preguntado sobre si él puede lograrlo este año.

El Balón de Oro no es algo que tenga ahora mismo en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar,pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo. Messi, aunque no haya jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo", aseguró el futbolista, designado el mejor de la final según opinaron los observadores técnicos de la UEFA.