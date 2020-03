'Zamorita' Reyes no quiere dejar dudas en su pelea de revancha contra el 'Tyson'

Ciudad Obregón. - El boxeador de Cajeme, David ‘Zamorita’ Reyes, tendrá otra prueba de fuego en su carrera, cuando se mida ante el excampeón Mundial Hernán ‘Tyson’ Márquez en una pelea de revancha.

Dicho combate estaba programado para el próximo tres de abril en el Palenque de la Expo, pero tras el caso del Coronavirus, Sultán Boxing decide aplazar hasta nuevo aviso. Con todo y la pausa de la función el ‘Zamorita’ se encuentra listo y en forma para vencer al ídolo de Empalme Sonora.

Para esta revancha, el ‘Zamorita’ tiene en claro cuales son las habilidades que tiene el ‘Tyson’ Márquez arriba del ring, es por eso que, junto con su esquina de trabajo, trabará para no permitir que Márquez pueda salir avante.

Una victoria ante Hernán Márquez, sería un paso para estar en las grandes ligas del boxeo, y eso es algo que tiene en mente David.

“Ahora tengo 25 años, con mi carrera universitaria terminada, dedicándome al 100% al boxeo con hambre de triunfo y de llegar a las grandes ligas del boxeo internacional, creo que es mi momento y no lo voy a desaprovechar, se que una victoria contundente ante Márquez me abrirá grandes posibilidades de disputar pronto un titulo del mundo y me he preparado con muchas ganas para este combate y desde tiempo atrás para estar listo cuando llegue la oportunidad”.