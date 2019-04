Zinedine Zidane sentencia que hará cambios 'obligatorios' en el Real Madrid

Madrid, España.- El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane ha reconocido que tiene claro el 'perfil de jugador' que busca para reforzar al equipo la próxima campaña, y aunque reconoció que mucho depende de la disponibilidad en el mercado, regenerar al plantel es una prioridad.

No me voy a meter en nada. Ni nombres ni nada. Lo que puedo decir es que estamos en eso (evaluando refuerzos) y lo vamos a hablar en su momento. Yo voy a hablar con el club del perfil de jugadores porque sé exactamente lo que quiero, pero no ahora".señalo Zidane