"200 mil personas no pueden pagar su crédito Infonavit": Velázquez

Ciudad de México.- Existe un estimado de 200 mil personas que no pueden pagar su respectivo crédito de Infonavit, el director general del instituto, Carlos Martínez Velázquez, dijo que notaran su descuento en su saldo.

En el 2016 los créditos estaban indexados al salario mínimo, cada vez que se actualizaba la cuenta crecía el mínimo, más una tasa nominal.

La mayoría de la gente paga sus créditos, de acuerdo con el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y se concidera, que dan crédito a las personas que no toman en cuentas en otras instituciones.

No tenemos problema de impago, pero si hay ciertas personas que tuvieron estos créditos caros y no les creció el salario, es un problema que tenemos y que hay que reconocer, es un problema estructural de la economía, no es algo malo que haya hecho el Infonavit”, afirmó.