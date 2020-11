Sonora es calificado como un Estado sin competitividad laboral

Hermosillo, Sonora.- Actualmente el país se encuentra al fondo del ranking en la clasificación de competitividad laboral 2020, debido a que solo la mitad de los 32 Estados, están evaluados como convenientes, pues, no todos los Gobiernos locales tienen las mismas capacidades para emprender acciones que abran brechas de oportunidad y generen empleos.

El Ranking Mundial de Talento IMD 2020 estudia 63 economías mundiales y evalúa la capacidad que tienen para desarrollar, atraer talento, lo que fortalece su competitividad, donde México se encuentra en el lugar número 56.

En este sentido, se toman en cuenta tres factores: la inversión y desarrollo, la medida en que la economía logra retener el talento y la calidad en la preparación. El reporte reflejó que el desempeño del país en preparación es impulsado por la disponibilidad de expertos en mano de obra (lugar 33), las habilidades financieras (lugar 45) y los altos directivos competentes (lugar 38).

Destaca que México mostró un descenso en los indicadores de titulados en materias relacionadas con las ciencias, pasando de 26 a 22 y la movilidad interna de estudiantes cambió del puesto número 59 al 54.

Ante esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), define la competitividad de los Estados como su capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión.

A diferencia de los índices pasados, el ICE 2020 no cuenta con un ranking general. En cambio, busca reconocer el buen desempeño de las entidades en distintas dimensiones de competitividad, mediante la asignación de medallas de oro, plata y bronce.

Detalla que las entidades que no ganaron medallas, no están al nivel de competencia de los demás las cuales fueron; Sonora, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El IMCO, expone que, aunque se tengan ciudades atractivas de inversión, como es el caso de Sonora con Hermosillo y Guaymas, no es equitativo en el Estado, por lo que su competitividad no es sólida y es por eso que se encuentra dentro de los Estados que no han podido alcanzar un liderazgo económico. “Cada Estado vive una situación única y las desigualdades entre ellos se traducen en falta de oportunidades para los mexicanos. Sin embargo, no todos los Gobiernos locales tienen las mismas capacidades para emprender acciones que ayuden a cerrar estas brechas”, detalló.