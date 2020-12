Sonora consigue 2 proyectos en el paquete de inversión pública-privada

Hermosillo, Sonora.- Dentro de las 69 obras que contempla el paquete de Proyectos para Apuntalar la Recuperación Económica, la entidad alcanzó a entrar a las inversiones en la carretera de dos carriles de Altar al Sásabe y la otra es en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en San Luis Río Colorado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que la inversión en infraestructura es por un total de 228 mil millones de pesos, en este segundo paquete, compuesto por 16 obras carreteras, nueve del energético, dos hidráulicas, una portuaria y otro más de logística. Solamente tres iniciarían este año, mientras que el resto se encuentran incluso esbozados para diciembre de 2021.

Ante la petición de la gobernadora Claudia Pavlovich de un ‘caidito’ para los municipios de Sonora, el Gobierno Federal revela que la inversión para el estado será de 12 mil 346 millones de pesos, divididos en mil 617 millones de pesos para el proyecto de la carretera de dos carriles, que se construirá a partir de marzo del próximo año, mientras que para la planta de ciclo combinado de San Luis Río Colorado son 10 mil 729 millones de pesos, la cual iniciará su obra en agosto de 2021 de acuerdo con la tabla de los 29 proyectos con inversión pública-privada anunciados por el Gobierno Federal. Informa que hasta la fecha, ya iniciaron 10 proyectos del primer acuerdo por un monto total de 43 mil millones de pesos.

Anteriormente, el Gobierno Federal anunció la construcción de un acueducto como parte de los acuerdos del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. El proyecto abastecerá a las ocho comunidades de la etnia ubicadas en los municipios de Cajeme y Guaymas.

Sumando la construcción del alcantarillado, una planta potabilizadora para beneficio de más de 35 mil habitantes y obras de saneamiento complementarias, la inversión pública anunciada asciende a 2,000 millones de pesos en un plazo de dos años.

Estos proyectos, de acuerdo con la misma Federación, se llevarán a cabo de manera conjunta entre los sectores público y privado tienen como objetivo impulsar la economía golpeada por la pandemia de coronavirus y crear unos 400 mil nuevos empleos.

Aun así, para especialistas, el segundo paquete de infraestructura queda a deber en cuanto al desarrollo del sector energético y el uso de tecnología limpia y renovable, pues en los proyectos solucionan solo las necesidades de corto plazo.

“México no va a poder tener una participación amplia de renovables si no tenemos una infraestructura de transmisión que tiene que ser moderna, flexible, robusta, etcétera, y no hay ningún proyecto de transmisión”, criticó Ramón Basanta, director general de ATCO Energía.