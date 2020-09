Recortan 2 mil 200 millones de pesos a Sonora en el PEF 2021

Ciudad Obregón Sonora.- Pese a que en el 2021 continuará la crisis económica y de salud generada por la pandemia del coronavirus en Sonora y en el país, se prevé que los gobiernos locales reciban menos recursos federales en comparación con el presupuesto del 2020, lo cual sería catastrófico.

Para Sonora, en el ramo 33 por Aportaciones Federales para el siguiente año se recibiría 16 mil 445 millones de pesos, cuando en 2020 se obtuvo 17 mil 184.1 millones, es decir, 729.1 millones menos.

En el caso del ramo 28 de las Participaciones Federales, la entidad obtendría 24 mil 802.7 millones de pesos, mil 169 millones menos a comparación de 2020 cuando se obtuvieron 25 mil 971.7 millones de pesos.

En los Subsidios a Entidades Federativas en el estado pasaría de 3 mil 534.84 a 3 mil 375.54 millones de pesos, lo cual representa una merma de 159.45 millones.

Toda estas reducciones suman una pérdida de 2 mil 200 millones de pesos.

Además, el PEF muestra que el Gobierno Federal únicamente contempla un proyecto de infraestructura carretera para Sonora. Para esta obra propuso una asignación de 379 millones de pesos y consiste en la modernización del camino que conecta a los municipios de Agua Prieta y Bavispe.

Ante esta situación, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Cajeme, Carlos Castro Franco, explicó que esto es devastador para Cajeme y el resto de los municipios.

La recuperación económica no se dará desde el centro, debe impulsarse la inversión y el presupuesto municipalista, pero, esto no es opción para el Gobierno Federal, no veremos un reparto justo del presupuesto en este sexenio, ya que los diputados del partido Morena son simples espectadores y no verdaderos representantes del pueblo que representan”.