AMLO asegura que México tendrá una crisis económica; confía en la reserva federal

Santiago de Yogana, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que se aproxima una crisis económica por la pandemia de coronavirus la cual también afecta a la caída de los precios del petróleo.

El mandatario dijo que aún hay obras que terminar pero que tendrán que esperar hasta después de ver cómo impacta en el país la crisis económica mundial.

Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis que ya se empieza a sentir por el Covid-19 y la caída del precio del petróleo, nos quedara pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, pero no me atrevo a decir que la vamos a ampliar, porque vamos a ver primero como nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina”, mencionó López Obrador.