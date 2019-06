"Aplicar impuestos a las minas sería 'darle en la torre' al sector": CTM

Hermosillo, Sonora.- La posibilidad de que el estado imponga un impuesto del 12 por ciento a la extracción de materiales pétreos ‘le dará en la torre' al sector, advirtió el presidente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Villarreal Gámez.

El líder del gremio calificó la iniciativa propuesta por el diputado de Encuentro Social Carlos Navarrete como protagónica, ya que solo habrá de causar polémica y así como en otras ocasiones, no progresará en el Congreso.

Esta iniciativa, que ya se presentó antes, no prosperó… y espero que no se apruebe, la idea es que la minería crezca y no que se espanten con cobros excesivos, más allá de eso, le pediría a Navarrete que haga un llamado a López Obrador para que garantice que el Fondo Minero vaya a las comunidades”, externó.