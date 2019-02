Apple desafía el mundo de las tarjetas de crédito con sofisticado sistema

California, EU. - Apple y Goldman Sachs comenzarán a probar con sus empleados una tarjeta de crédito desarrollada conjuntamente en las próximas semanas, de acuerdo con personas con conocimiento del asunto.

El banco especialista en inversiones Goldmand Sachs y Apple planean unirse para ofrecer un servicio de tarjetas de crédito. De este modo Apple pretende darle más valor si cabe a su sistema de pagos ¨contactless" ofreciendo servicios exclusivos, en países como Estados Unidos de América donde el pago mediante crédito está más extendido de lo habitual.

Según informa The Wall Street Journal, esta novedad podría llegar a Apple Pay a finales de este año 2019, por lo que ahora no tiene por qué ser más que un rumor que irá cobrando fuerza, y del que no sabremos prácticamente nada probablemente hasta la próxima World Wide Developers Conference de este año que se celebrará a finales de Primavera.

La tarjeta podrá conectarse con los nuevos servicios de software del iPhone, lo que ayudará a los usuarios a gestionar sus finanzas, según el Wall Street Journal, que informó de los planes el jueves. Representantes de Apple y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.