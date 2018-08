Aprende cómo administrar gastos y cumple con todos tus planes a futuro

Ciudad Obregón, Sonora.- Qué todos tus sueños no sean simplemente eso sueños llévalos a cabo, conclúyelos, con la finalidad de hacer lo que más te apasiona, que tu sueldo no sea una barrera para poder decir no puedo.

Pagar deudas, salir con los amigos y ahorrar para un viaje son tres tareas simples que pueden convertirse en auténticas misiones imposibles cuando se depende de una nómina. Sin embargo, con la estrategia adecuada y nociones básicas de administración, tu quincena puede rendirte para eso y más.



La regla 70/30

En un mundo utópico (personas que creen en ideas posibles), lo ideal sería utilizar la regla 70/30. 70% del ingreso destinarlo para vivir, pagar deudas y otros gastos necesarios que se tengan que cubrir y el 30% se debería ahorrar, señala Liliana Olivares, CEO de Adulting.



La regla 90/10

Si tu sueldo no es suficiente y no te permite cumplir la fórmula anterior, intenta lograr al menos un 90/10, es decir, dedicar al menos 10% de tu sueldo a ahorrar y el resto a tus gastos, explica la CEO de la firma de asesoría financiera.



La regla 50/30/20



El 50% del dinero de tu sueldo tiene que irse a los gastos básicos (renta luz, colegiatura, comida, supermercado); el 30% destinarse a gastos personales, mientras que el 20% deberá dedicarse al ahorro.



“Ese dinero va a suponer un colchón que te salvará cuando tengas que enfrentar deudas o imprevistos futuros”, indicó Orlando Ruanova de la Torre, director general adjunto de Credifiel.



Lo esencial



Pero no olvides que lo más importante es tener el control de tus gastos, o sea, no gastar de más ni hacer gastos innecesarios que durante toda la quincena pueden ocasionarte fugas de dinero. Por lo general estas pérdidas son consecuencia de no llevar un control de tus ingresos y de tus consumos, comenta Olivares.



Otro de los factores que influyen a que solo al 3% de los mexicanos les alcance su sueldo de nómina es el tema social y a no saber decir “¡No!”.



De acuerdo con una encuesta realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en México, 38% de las personas suelen repartir las cuentas en partes iguales cuando sale en grupo.



Ilse Santa Rita, gerente de contenido de GBM, resalta que lo ideal es que cada quien pague lo suyo porque esto afecta directamente el gasto que se tiene presupuestado.