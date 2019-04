Banco elimina depósitos por medio de cadena de autoservicios

Ciudad de México.- El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez anunció que desde marzo pasado, los depósitos en cuentas de Banorte desde las cajas de Oxxo quedaron suspendidos y actualmente ambas firmas se encuentran en pláticas para su posible renovación.

Se descarta que esta terminación afecte las operaciones del banco, esto al presentarse el primer trimestre del año.

Son programas anuales que se pueden renovar o no. Estamos en posibles negociaciones", afirmó.

Banorte, con este cambió queda con poco más de nueve mil 700 corresponsales bancarios, desde los cuales sus clientes pueden realizar depósitos a cuentas, pago de tarjetas y créditos, entre otros servicios.

Lo de las corresponsalías es como un matrimonio y solamente si los dos quieren estar casados, pero con cláusulas de escape. Cada año se revisan y no nos convenía a los dos. Esto no quiere decir que mañana no les anunciemos que volvemos a estar con ellos", indicó.