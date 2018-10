Canacero: La producción de acero cae un 8% por los aranceles

Ciudad de México.- Máximo Vedoya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), señala que el problema comercial con Estados Unidos ha generado que las exportaciones mexicanas también hayan disminuido 30 por ciento, sobre todo, la producción de acero en el país cae ocho por ciento debido a la imposición de aranceles por parte del Gobierno de los Estados Unidos durante este año.

El entorno económico entre ambas naciones deberá estar en condiciones similares, es decir, si se imponen aranceles al acero mexicano, esto deberán responder con la misma condición de mercado, comúnmente señaladas como “medidas espejo” y no contra otros productos.

En ese sentido, Máximo Vedoya, menciona que “México no es ninguna amenaza para Estados Unidos, trabaja con las mismas reglas de juego que trabaja EU, somos empresas que competimos, que no tenemos subsidios, que no se aprovechan de otras industrias en otros países”.

Agrega que “no tiene ningún sentido estas restricciones que Estados Unidos está imponiendo. El tratado se debe firmar, pero si Estados Unidos no quiere revisar la media 232, entonces, que se hagan las medidas espejo”.