Coparmex rechaza el Plan Nacional de Desarrollo: "Es un manifiesto político"

Hermosillo, Sonora.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado en el Congreso de la Unión, ya que no tiene estrategias ni metas, aseguró Arturo Fernández, titular de la organización.

Es confuso, sin metas y recae en la categoría de un discurso político plagado de descalificaciones hacia el pasado”, indicó.

Explicó que el documento no incluye una visión ambiciosa y realista del país y se queda como un manifiesto político y no un plan, ya que no incluye métricas o indicadores y solo "hace un recuento de culpas al pasado".

Sin estrategias específicas para promover el empleo y las inversiones, el PND contempla una meta sexenal de crecimiento promedio de 4 por ciento que no es alcanzable, señala.

En general, considera que el PND actual no es un plan pues no tiene acciones concretas, ni mecanismos de evaluación. Haberlo aprobado de esta forma, resulta una decisión contraria a la construcción de un México ganador, reiteró.