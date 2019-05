"El Peso baja, Bitcoin sube 46%". La verdad detrás de bitcoin

Ciudad de México.- Gutemberg Dos Santos es un empresario, brasileño-estadounidense, es uno de los principales promotores del uso de la tecnología Blockchain y criptomonedas.

Gutemberg Dos Santos nos da su visión del futuro de la cripto economía, y las razones por las que el dinero que conocemos se devalúa, en especial en los primeros 3 meses del año, y las criptomonedas suben su valor.

¿Cómo conociste Bitcoin?

Se pudiera decir que ambos nos encontramos hace 6 años, en una plática con un grupo de desarrolladores entusiastas, me enseñaron la velocidad y perfección de una tecnología nueva en el mundo de las transacciones Peer to Peer. En ese momento supe que no sólo llegó para cambiar el mundo de las transacciones, sino también viene a cambiar algunos otros sectores de la sociedad como el de Gobierno y la iniciativa privada.

¿Qué hay detrás de Bitcoin?

Detrás del Bitcoin existe una tecnología totalmente revolucionaria y disruptiva llamada Blockchain; el verdadero potencial de esta criptomoneda no radica en su precio, sino en su valor intrínseco. Es la independencia y libertad lo que da el gran valor que tiene, simplemente la capacidad con la que cuenta cada persona para realizar transacciones sin necesidad de un intermediario, creando una red descentralizada de usuarios lo que nos lleva a crear nuevas formas de negocios.

¿Bitcoin es una buena inversión?

En el mundo de los negocios y las inversiones, hablar de una rentabilidad de 20000% de utilidad es algo con lo que todos soñamos, pero para que un activo sea así de rentable depende de varios factores; oferta y demanda, calidad del activo, y sí hay un desarrollo científico detrás de ellos. Un inversor sueña con invertir 10 dólares y en 7 años se conviertan en 200,000 dólares. Este sueño se hizo realidad para muchas personas que creen que el futuro es la economía digital, dejar atrás el mundo del papel y sistemas centralizados, por sistemas modernos en los que no haya necesidad de una institución avalando nuestras transacciones.

Ha pasado mucho desde el día que abrí mi primera billetera de Bitcoin, actualmente se calcula que sólo el .22% de la población mundial tiene el equivalente a 1 Bitcoin y sólo se han minado cerca de 17 millones de Bitcoin. Entonces creo que sí analizamos en términos de inversión estos datos, tenemos mucho camino por recorrer y descubrir hasta dónde podemos llegar .

Se han presentado muchas altas y bajas tanto en su valor como en la credibilidad de esta moneda digital. Pero más allá de lo que nosotros pensemos hoy en día, Bitcoin tiene un valor superior por más de 8 mil veces el valor del dólar y ha llegado a alcanzar un valor de 20 mil dólares rompiendo el récord de cualquier otra moneda o activo digital conocido en la era moderna. Es por eso que yo considero que Bitcoin y otras criptomonedas son el nuevo Oro digital, y esto no ha sido obra de la casualidad.

¿Por qué dices que la criptomonedas son el Oro digital?

La respuesta es muy sencilla, por la ciencia que las respalda. Voy a hacer una analogía con el dólar. El dólar está respaldado por la reserva de oro de los Estados Unidos, y el Oro se respalda en la química, es un metal precioso, su cantidad es limitada y su valor está en base a la oferta y la demanda . Ahora bien, las criptomonedas están respaldadas por las matemáticas y la criptografía, ciencias exactas que son tan precisas que no podemos dudar de ellas y también tiene un número limitado a 21 millones en el caso de Bitcoin; y su valor se define al igual que el oro, la oferta y la demanda. Es por eso que digo que son el Oro Digital.

¿Por qué usar Bitcoin y otras criptomonedas?

Imagina que montas a caballo y no en auto, o mandas palomas mensajeras en vez de un texto en Whatsapp; parecería poco práctico para el mundo moderno, ¿no crees?. Pienso que debemos de tomar esta analogía muy en serio ya que Bitcoin y más criptomonedas nacieron en internet, el mundo digital es su ecosistema natural, y las ventajas que tienen pueden compararse a estos cambios que te menciono.



