El SAT invita a ponerse en orden antes de la declaración anual

Ciudad de México. - El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a los contribuyentes a poner en orden su situación fiscal antes de presentar la declaración anual que para las empresas será en marzo y para las personas físicas en abril, pues advirtió que después de ese periodo vendrán medidas para cumplir el pago de impuestos.

Pónganse en orden, porque luego van a venir las medidas, no se las puedo adelantar aquí, y a lo mejor van a decir que por qué no les avisamos, les estamos avisando: pónganse en orden ahorita , sobre todo antes de las declaraciones”, advirtió la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

Las acciones son constantes, no ceden, yo les diría que no se confíen a los que están en desorden, a los que sienten que no están al día no se confíen, pónganse en orden, ahorita aprovechen esa circunstancia para ponerse en orden, acérquense a nosotros, a la página de internet del SAT o por teléfono”, señaló.