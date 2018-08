El 'phishing' y el 'vishing', ¿Sabes qué significan?

Ciudad de México. - No contestes llamadas desconocidas, ni abras correos extraños, nunca proporciones tus datos personales si no sabes quién está del otro lado, son hackers disfrazados que se la pasan llamando, puede que te toque a ti, tienes que estar informado.

El 'phishing' y el 'vishing' son un tipo de fraude informático que consiste en tratar de obtener información bancaria, como datos de tarjetas de crédito o claves de acceso.

El 'phishing' en general son correos electrónicos con links o archivos adjuntos simulando ser una entidad financiera. Generalmente se duplica una página web para hacer creer al visitante que se encuentra en el sitio original, además de enviar vía correo electrónico spam. Para proteger los dispositivos se debe contar con un antivirus y utilizar productos que detecten y bloqueen los ataques, se debe evitar el uso de computadoras públicas para realizar operaciones financieras.

El vishing es una práctica criminal fraudulenta derivada del 'phishing', en donde se hace uso del protocolo voz sobre IP (Volp) y la ingeniería social para engañar a personas y obtener información delicada como puede ser información financiera o información útil para el robo de identidad.

¿Cómo operan?

Se marca de forma aleatoria a algunos números hasta que alguien conteste, haciéndose pasar por entidades financieras solicitando número de cuenta, de tarjetas de crédito, su fecha de expiración, claves o nombres de usuario, etc. Realizando el engaño, donde el ciberdelincuente puede llevar a cabo compras u operaciones fraudulentas vía telefónica o por internet.

¿Cómo evitarlo?

Lo más sencillo es no ofrecer información personal ni comprobar las verdaderas identidades, y por supuesto, llamar a los teléfonos de las entidades financieras.

Blanca Rosas, subdelegada de Condusef en Sonora comenta que el 'vishing' y el 'phishin' hacen referencia a pescar, más bien que alguien mordió el anzuelo, son personas que se dedican a enviar correos masivos por Internet, mensajes por telefonías, llamadas telefónicas al azar. “Enmascaran el número de teléfono y la dirección del correo electrónico, para que el usuario no sepa de donde están llamando”, afirma.

Lo hacen con la intención de engañarlos, muchas veces les dicen que hay un premio que tienen pendiente, que hay una transacción de recursos que se tienen que abonar a su cuenta, e incluso que tienen una herencia, o que tienen bloqueada su cuenta y que la única forma de entregarles el premio es proporcionando sus datos personales de su cuenta bancaria proporcionando sus claves y contraseñas.

Las personas caen en el error y proporcionan los datos de su banco y con eso la persona que está del otro lado del teléfono, del mensaje móvil o correo electrónico, se apodera de esos datos y abre una cuenta de Internet sacándole los recursos a la persona y solicitan créditos, con lo que los afectados no solamente se quedan sin su dinero, sino que también con deudas.

Es muy importante que todas las personas no hablen con extraños, no atiendan llamadas con números desconocidos o correos electrónicos, cuando se encuentren dentro de una sesión de banca por Internet no tener abiertas otras páginas de otras sesiones porque luego aparecen las ventas emergentes y esas ventanas muchas veces son con imágenes iguales a las del banco y es cuando las personas se equivocan y abren la equivocada.