El plan de AMLO sobre los estímulos en la frontera, opacado algunas reglas

Ciudad de México.- Existen limitantes en uno de los programas que más presume el nuevo Gobierno Federal, sobre estímulos económicos para 43 municipios de la frontera norte.

Además, la vigencia de los estímulos, como la reducción del IVA a 8 por ciento y del ISR a 20 por ciento, es hasta el cierre de 2020, lo que no es atractivo para nuevas inversiones. Tampoco hay mucha claridad sobre quiénes accederán a los beneficios y quiénes. Aun así, los expertos dan al programa el beneficio de la duda y consideran que éste es un periodo de prueba que permitirá afinarlo y extenderlo para el resto del sexenio.

Solo las fronteras de México

El domicilio fiscal válido para hacer efectivo el descuento de ISR e IVA debe tener al menos un registro de actividades comerciales en los 18 meses previos a la vigencia del decreto. En el caso del IVA de 8 por ciento sólo podrán acceder a él personas morales o físicas de nueva creación.

A quienes sí y a quienes no

Las reglas no son claras en cuanto a quién sí y a quién no aplica el programa. El decreto señala que la persona física o moral debe tener cuando menos 90 por ciento de los ingresos en la zona, más no si ese 10 por ciento que no cumpla con ese requisito gozará del estímulo o no.

Que siempre hayan estado en regla

Si por alguna razón la persona o la empresa están en las listas negras del SAT, no pueden acceder a ninguno de los estímulos. No importa si la razón de aparecer en el listado es por haber tenido relación comercial con una firma que, posteriormente, tuvo problemas fiscales o legales. Y el SAT debe dar el visto bueno.

Poco atractivo para nuevas inversiones

El plazo de sólo dos años de vigencia, como indica el artículo primero transitorio del decreto, no anima a quienes desean hacer nuevas inversiones, sobre todo, si se trata de plantas productivas, como es el caso de los sectores manufactureros y maquiladores.

Reducción no, crédito fiscal sí

Otro aspecto que difiere de lo esperado por la comunidad de negocios es que el IVA de 8 por ciento y un ISR de 20 por ciento se tratan de un crédito fiscal, es decir hay un descuento en el cálculo del impuesto que se difiere pero no se deja de pagar.