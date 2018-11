El presupuesto federal 2019 influirá en la revisión crediticia de México

Ciudad de México.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se encuentra ajustando los gastos de operación, subsidios y el gasto de inversión, para cumplir con los compromisos propuestos en su campaña considerando el marco básico de la clasificación económica del presupuesto, aunque ello pudiera afectar la nota crediticia del país.

Según la calificadora, entre los retos de la economía global para 2019, destacan que entre los principales riesgos se encuentra la política del populismo, de algunas economías que confrontan a la globalización y el impacto en economías emergentes de la normalización monetaria.

Roberto Sifón Arévalo, director de Análisis de Soberano de S&P Global Ratings informa que la consistencia del proyecto presupuestal del 2019 y el plan económico que proponga el nuevo Gobierno tras asumir el poder, se añadirán a los factores de análisis de la agencia para confirmar o modificar la nota crediticia de México.

Añade que en ambos elementos se considerará si responden a la agenda pendiente por promover un mayor crecimiento económico al de años previos, así como de mantener los esfuerzos de consolidación fiscal y de contención de la deuda pública.

En ese sentido, destaca que “veremos que sea realmente un proyecto que genere un crecimiento económico que se coloque por encima de las últimas décadas y el cual para una economía de este tamaño ha sido insuficiente, se necesita un desarrollo al máximo potencial”, asevera.

Por su parte, Sebastián Briozzo, gerente analítico de Soberano para America Latina de S&P, explica que la firma evaluará el diseño de política pública, las medidas que se propongan, la capacidad de ejecutar y el nivel de consenso con las distintas fracciones, con la idea de mejorar las condiciones estructurales a nivel nacional.

Los especialistas explican que si bien la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco fue trascendente, también el impacto real de dicha decisión aún no se puede cuantificar en el contexto macroeconómico a nivel nacional. En ese contexto, para S&P no existe un modelo de Gobierno exitoso por el cuál inclinen la evaluación soberana, y en el caso particular de México se ha dado a conocer que habrá algunos cambios.

En ese sentido, la relevancia de esta transformación de la economía está en que en el marco de la discusión se respete la sustentabilidad de la deuda y de la política fiscal prudente, y con esto no habría ningún problema con respecto de la calificación.

Más allá del impacto inmediato, de considerarse el nivel de debate de discusión que conlleva los riesgos que influye de manera significativa en el clima de negocios del país, ello, baja las inversiones nacionales exponiendo salida de capitales, pues tendrá un impacto con las distintas variables económicas.