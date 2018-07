¿Eres propenso a dejar tu empleo? La falta de tecnología podría ser un factor

Ciudad de México.- Al menos 20% de los empleados de empresas tecnológicas en México, es propenso a dejar su empleo, de acuerdo con el estudio ‘El gap tecnológico entre las empresas’

En una organización rezagada, las operaciones se realizan mediante tecnología obsoleta o los trabajadores no cuentan con los suficientes recursos técnicos para desempeñar sus funciones. También ocurre que el equipo dentro de la empresa no ofrece el soporte adecuado o que no hay una distribución del acceso a la tecnología dentro de la organización.

Según el estudio, las empresas rezagadas suelen mantener una combinación de estas prácticas, lo que impide que los trabajadores realicen adecuadamente su trabajo y, en consecuencia, que se sientan frustrados y desmotivados para seguir desempeñando sus funciones. Este rezago tecnológico es la razón por la que uno de cada cinco trabajadores en México es propenso a dejar su empleo, según Unisys.

Luis Quiroz, maestro de economía y finanzas de la Universidad Tecnologica del Sur de Sonora (UTS) comenta que la empresa debe cumplir con todas las herramientas tecnológicas necesarias para cada individuo de la organización. De esa manera los trabajadores cumplirán con sus actividades diarias, generando un buen ambiente laboral y así la empresa seguirá siendo competente en el mercado.

No siendo así, es muy complicado que algunas de las personas no cuenten con los recursos necesarios, para poder llevar un aparato tecnológico, entonces seguirá la inconformidad del personal y la productividad de la empresa disminuirá”, explica.

En el otro extremo, el sector gubernamental, el de salud, la manufactura, los servicios sociales y de impartición de justicia son los que arman más deficientemente a sus trabajadores en materia tecnológica. Mientras que solo 20% de los trabajadores en dependencias de gobierno dijo que su empresa era líder en la adopción de tecnología, 27% afirmó que estaba rezagada.

De acuerdo con Quiroz, las cifras a nivel global se magnifican en México, en donde más de la mitad de los trabajadores dijo usar su propio smartphone para trabajar e incluso, 48% lleva su propio dispositivo de cómputo al trabajo.

Además de afectar la productividad del trabajador y generar frustración frente a su entorno laboral, el rezago tecnológico también incrementa los riesgos de seguridad dentro de la organización, ya que, por ejemplo, 82% de los colaboradores ha descargado software o aplicaciones que no cuentan con los estándares de seguridad de la empresa.

La mayoría de los empleados admitió que usaba este tipo de soluciones externas a la empresa porque así mejoraba su productividad, a tal grado que seis de cada 10 dijo que no podría realizar su trabajo sin este tipo de herramientas tecnológicas.