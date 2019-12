Jesús Seade asegura que en el T-MEC no hay irregularidades ni "letras chiquitas"

Ciudad de México. - Jesús Seade, subsecretario para América del Norte confirmó que las negociaciones pactadas entre los países integrantes del T-MEC, no presenta ninguna irregularidad ni "letras chiquitas".

Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene 'letras chiquitas', es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que no son parte del paquete, explicó Seade en un hilo de Twitter.

Seade explicó la confusión por medio de un hilo hecho con 18 tuits, esto tras la polémica generada sobre que Estados Unidos habría hecho modificaciones en materia laboral a las adendas al T-MEC dejando a un lado lo pactado el martes 10 de diciembre.

Hace algunos días se conoció la propuesta de ley con la que el congreso de Estados Unidos pretendería implementar el T-MEC en su país y en donde se prevé la imposición de hasta cinco agregados laborales en México.

El subsecretario reiteró que ante lo acordado por los tres países, quedó que no habría inspectores laborales ni bloqueo de mercancías.

También aclaró que durante los acuerdos México rechazó otras propuestas hechas por Estados Unidos tales como la imposición de aranceles.

Otras exigencias rechazadas; aranceles estacionales, no quedaron; certificación laboral en frontera (toda exportación a Estados Unidos), no quedó; NO se eliminan las palabras "sostenida y recurrente" lo cual aplicaría castigos comerciales tras un problema aislado y no patrón de comportamiento", aseguró el negociador mexicano de la actual administración para el acuerdo que sustituye al TLCAN.