Los gastos que se deben de eliminar para ahorrar dinero

Ciudad de México.- Contar con finanzas personales eficientes es una labor que se debe hacer todos los días bajo un presupuesto, aunque no lo parezca, existen gastos que muchas personas no consideran importantes, sin embargo, poco a poco van afectando los ingresos sobrepasando su capacidad de pago.

El ahorro es sinónimo de prioridades, no de privación, todo se puede alcanzar pero no al mismo tiempo, por lo que es importante ser concientes de lo que se adquiere y el valor real que se le atribuye al bien o servicio

Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), menciona que Las pequeñas fugas de dinero llamadas “gasto hormiga” pueden representar hasta 12 por ciento del salario mensual.

Añade que estos pequeños gastos que regularmente se consideran insignificantes, afectan de manera importante la economía sin darse cuenta, el café de las mañanas, los cigarros, la propina, unas cervezas, se convierten en dinero que podría ocuparse para algo más útil.

Añade que lo primordial, es detectar los gastos innecesarios, como el retirar dinero de cajeros automáticos de instituciones ajenas, por lo que hacer un presupuesto determina cuánto tienes y a partir de ello establecer prioridades.

José Juan Ramírez Robledo, especialista en gestión patrimonial, destacó que es muy común no hacer la distinción entre ahorro e inversión, ya que la base de ambos es la misma, su dinero. No obstante, la finalidad de ambas actividades tiene como resultado un dinero totalmente distinto, Las modalidades para ahorrar dinero pueden ser muy variadas, desde una alcancía, hasta un banco.

Sin embargo, la selección de cómo decida resguardar el dinero tendrá repercusiones importantes al momento de querer disponer nuevamente de este para adquirir un bien o servicio.

Alejandro Saracho, especialista en finanzas personales, destacó que necesita educarse y aprender a invertir conforme a sus necesidades.

Resalta que no se necesita una gran cantidad de dinero, solamente empezar a invertir para que salga de su error, cuando se empieza a conocer el efecto que tiene la inversión y sus efectos, se comenzará a ver las cosas de diferente manera y después comenzará a buscar más vehículos de inversión, al momento de comenzar a invertir debe evitar poner todo su dinero en un solo instrumento financiero.

Añade que no es que no se tenga dinero para hacerlo, sino que este sea canalizando en gastos que no son nada redituables.