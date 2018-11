México busca ser líder en el transporte de carga aérea a nivel internacional

Guadalajara, Jalisco.- Con una inversión de 4 mil millones de pesos, la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se posicionaría como la más importante de América Latina, ante la problemática que enfrenta la Ciudad de México con la saturación de su Aeropuerto y la cancelación del proyecto en Texcoco.

Con dicha inversión podrán terminarse las obras en el Aeropuerto en año y medio, en comparación con los cuatro años que durarían las obras en los aeropuertos de Santa Lucía y el reforzamiento en el Aeropuerto de la Ciudad de México y de Toluca”, detalla Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, Jalisco.

Lemus Navarro, agrega que “tenemos la oportunidad de convertir al aeropuerto en el hub de carga más importante de todo este país, lo que debemos hacer es unir voluntades y trabajar de forma conjunta. Es momento de superar obstáculos y por fin conseguir que se construya la segunda pista”.

Añade que el Estado de Jalisco tiene el segundo aeropuerto de carga en México, “tenemos todas las condiciones para tener el número uno”, señala.

En términos operativos, el primer edil, menciona que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registra 39 operaciones por hora y en transporte de carga cuenta con una ruta directa a Hong Kong seis días a la semana y otro vuelo directo a Seúl tres días a la semana.

Por otra parte, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétero, afirma que en el centro del país, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) podría convertirse en el hub nacional de carga al contar con la capacidad para atraer la carga que se moviliza en el AICM.

Dice que “Jalisco es la puerta aérea estratégica de México con el mundo, un Estado conectado y ubicado privilegiadamente por cielo, tierra y como la puerta hacia el continente asiático por el mar”

Añade que ante la posibilidad de que el AIQ reciba el flujo de carga de la capital del país la operatividad actual de la terminal queretana es menor a su capacidad, de decir, 10.4 por ciento.

Luis Méndez, presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) solicitó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar la decisión del proyecto del NAIM en Texcoco.

Agrega que “es nuestro deber por ley, como órgano de consulta del Estado, manifestarnos categórica y respetuosamente por no compartir la decisión de cancelar esta obra, ya que los recursos invertidos de los mexicanos no serán aprovechados, los cuales se calcula ascienden a casi 100 mil millones de pesos por proyectos, obras ejercidas, gastos no recuperables y otros derechos y obligaciones derivados de las relaciones contractuales”.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la terminal aérea de Guadalajara continuó como el segundo aeropuerto a nivel nacional en mayor volumen de carga en el periodo enero-septiembre de este 2018, por detrás de la Ciudad de México. Además de que fue a partir del 2016 cuando la terminal tapatía rebasó el umbral de 150 mil toneladas movilizadas cada año.