México es el mercado más atractivo para las inversiones, debajo de China

Ciudad de México. - Después de China, México resultó el mercado emergente más atractivo para las inversiones de cartera en las últimas tres semanas. Sobre todo, tras el reconocimiento del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del debilitamiento de los argumentos para subir las tasas en Estados Unidos, consigna el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que es la mayor asociación de entidades financieras de operación mundial.

En dos análisis, estrategas de la entidad advierten que “la búsqueda de rendimiento está claramente en marcha” y ha colocado al frente, apenas detrás de China, a México. Y acotan como otros “bien posicionados” a Corea del Sur, Indonesia y Turquía.

El análisis del IIF, sobre el panorama macroeconómico, que se tituló The Fed Restarts the Wall of Money to EM, fue realizado a partir de los precios del mercado, y confirma que el premio otorgado por México arriba de la Fed de Estados Unidos, de 8.25 por ciento, ha vuelto más atractivos los bonos gubernamentales mexicanos para inversionistas extranjeros.

En el análisis, destacan que las tenencias oficiales de oro de los bancos centrales alcanzaron un máximo histórico de 33.7 millones de toneladas en el 2018 y señalaron esta demanda de las autoridades monetarias como el impulso al precio del oro durante el año pasado. Sin embargo, el ritmo de acumulación fue el más lento en una década.

Desde Londres, el economista para América Latina en Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía, explica que, dada la presencia de no residentes en el mercado local, el Banco de México tendrá que ser más cauteloso, pues hay fuertes incertidumbres internas y externas que aún no están resueltas.