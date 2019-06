"México se encamina a los aranceles por propuesta insuficiente": Casa Blanca

Washington, EU.- Donald Trump amenazó la semana pasada con aplicar gravámenes a todas las importaciones mexicanas a partir del próximo lunes, comenzando en un cinco por ciento y aumentando mensualmente hasta un 25 por ciento, si México no detiene el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Ante esto, delegaciones de altos funcionarios de ambos países han sostenido reuniones para dialogar e intentar frenar la nueva política arancelaria, no obstante los acuerdos no han llegado y la imposición de los nuevos aranceles es inminente, pues el Gobierno de Estados Unidos considera que la propuesta de México "simplemente no es suficiente".

La jefa de comunicaciones de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, manifestó en reciente entrevista:

Parece que nos estamos encaminando hacia los aranceles".

Mercedes Schlapp, jefa de comunicaciones de la Casa Blanca