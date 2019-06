"México ya está en recesión económica o está muy cerca": Manuel Sánchez

Ciudad de México.- México ya presenta señales de recesión o por lo menos se encuentra muy cerca de ella, así lo indicó Manuel Sánchez González, ex subgobernador del Banco de México (Banxico), quien dijo que esto se debe a un bajo desempeño tanto en la parte del consumo como en la de la inversión de los últimos meses.

Durante su conferencia magistral 'Economía mexicana: desafíos en un entorno global', organizada por el Banco Inmobiliario Mexicano, Sánchez González explicó que técnicamente se habla de recesión cuando se contrae por dos trimestres consecutivos la actividad económica del país.

Las palabras del exfuncionario y economista fueron:

Los indicadores más o menos oportunos del segundo trimestre sugieren que la tendencia de desaceleración no parece haberse corregido, de manera que yo me atrevería a especular que durante el primer semestre ya México presentó una situación de recesión (...) y si no es una recesión, estamos muy cerca de ella”.