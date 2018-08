Packaging, la mejor estrategia para seducir a tus clientes

Ciudad de México.- En ocasiones ocurre que un empresario se esfuerza en mejorar sus estrategias de marketing digital, pero las ventas no responden. Pues precisamente para ellos, el packaging puede ser un aliado perfecto con el que mejorar sus números.



Por más que pueda resultar sorprendente, el embalaje de los productos es una gran herramienta a la hora de fidelizar clientes.

El packaging no es ni más ni menos que la forma de envolver los artículos, para que lleguen a su destinatario en el mejor estado. Pero es a su vez una manera de impresionar a los clientes, consiguiendo la mejor opinión de ellos.



Todos los productos tienen una dimensión funcional, otra sensorial y otra emocional. La primera hace referencia a su utilidad, la segunda a lo que siente el comprador una vez que lo tiene con él, y la tercera a cómo le afecta la compra a nivel emocional.

Pues bien, dentro del packaging, la dimensión funcional no consiste más que en enviar el artículo de forma segura, pero en los otros dos aspectos es donde hay que ganarse al cliente. Ahora que puedes conseguir todo un universo de mockups para tu ecommerce en Internet de forma sencilla, esto no debería suponer mayor problema. A continuación repasamos los grupos entre los que se puede dividir el packaging.



Personalizado para cada cliente

Los comercios electrónicos tienen mucha información sobre sus clientes y los gustos de estos. Datos que pueden aprovechar para personalizar sus pedidos.



Aquellas tiendas online que están empezando tienen una gran oportunidad en la personalización para mejorar el aspecto emocional, sin coste alguno. Tan solo una simple nota de agradecimiento hará que el cliente se sienta especial.

Sostenible

Por suerte, la ecología está de actualidad. Y ahora que las bolsas de plástico empiezan a estar prohibidas en algunos países, el packaging se revela como una opción perfecta. Existen varias formas de hacer packaging sostenible. Una de ellas es utilizar cartón reciclado, lo cual mejora la imagen de la empresa.



También se puede donar una cantidad para compensar las emisiones de CO2 que produzca el paquete, algo que no es tangible para el comprador pero que valorará enormemente.

Por otro lado está la tendencia del plastic free. Muchas personas, cada día más, valoran que sus embalajes no incluyan plástico. Todo indica que no se trata de una simple moda que vaya a pasar, ya que las leyes comienzan a tomar cartas en el asunto.

Para deleitar al comprador

Este tipo de packaging es especialmente frecuente en el sector del lujo, donde la dimensión sensorial y la emocional tienen la voz cantante. En un producto premium, un packaging adecuado puede ayudar a conseguir la mejor opinión de los clientes.

¿Quién no ha comprado alguna vez una fragancia para perfumar, que venía acompañado por un desodorante, un body milk y un gel de baño, por ejemplo? Esta es más o menos la idea, solo que en el ámbito del lujo los productos pueden resultar aún más inesperados y sorprendentes, por lo que el comprador se sentirá especialmente mimado.

Corporativo

En el mismo momento en que el repartidor entrega el producto al comprador, este le echa un vistazo por primera vez. Aquí experimenta las primeras sensaciones, que pueden ser mejores o peores.



Pero evidentemente, una caja que incluya el logo de la marca siempre causará mejor sensación que una lisa y sin nada que la caracterice.

De modo que la finalidad del packaging corporativo es aportar identidad al paquete. La empresa debe hacer lo posible por entrar en la mente del cliente desde el momento en que recibe el producto. Se trata de provocar inmediatamente las mismas emociones que llevaron a esa persona a comprar el artículo.

Tan solo se tienen unos segundos para causar la mejor sensación posible, y estos son de vital importancia ya que resultan determinantes para que tenga lugar una nueva compra, o que se haga una recomendación de la marca.



Todo aquel que esté empezando, y no pueda aún enviar cajas con su logo, puede utilizar un simple sello o una pegatina, ya que estos conseguirán un efecto similar.

Minimalista

Hay veces que un embalaje de lo más simple, y con el mínimo contenido, puede provocar un sentimiento sin igual. Y es que el comprador ya sabe lo que viene en ella, y eso es más que suficiente. Detrás de esto hay una compañía que ha apostado por el minimalismo, pero que tiene tal reputación en el mercado que realmente no necesita más.

No hay engañarse. La simplicidad no significa que no estén estudiados todos y cada uno de los milímetros que mide la caja. Tanto es así, que volver a colocarlo todo en su sitio no siempre es tarea fácil.



Este nivel está al alcance de pocos, pero sirve para darse cuenta de la importancia de una buena presentación.