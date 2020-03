¿Por qué esperar? Invertir ahora con Porfirio Sanchez Galindo

Ciudad de México.- Según el economista y especialista en fintech Porfirio Sanchez Galindo, la inversión no tiene que abordarse con tanto miedo como a menudo lo es. Es una simple cuestión de entender lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y, dice Porfirio Sánchez Galindo, entender la inversión hoy es mucho más fácil que entenderlo ayer.

Con fintech (tecnología financiera) dejando su huella en todo el sector financiero y buscando activamente formas de fusionar métodos y tecnología financieros tradicionales, la inversión ha crecido en forma de varias plataformas móviles y en línea fáciles de usar.

Lea los consejos de Galindo para aprovechar estas herramientas a continuación.

Inversión en línea a un vistazo

La compañía de servicios financieros de consumo, Bankrate, descubrió que el 83% de los Millennials dice que nunca se jubilarán. ¿La razón? No creen que tendrán suficiente dinero para hacerlo. Pero con la inversión en línea, esta narrativa tiene el potencial de cambiar.

Docenas de nuevas empresas fintech se han convertido en pioneros del dinero extra de las personas. Las opciones de inversión son lo que ofrecen, con las aplicaciones más exitosas dirigidas a una clientela específica (por ejemplo, Millennials) y proporcionando formas de inversión simplificadas y de bajo costo.

Las herramientas más exitosas son aquellas que eliminan jerga o procedimientos financieros complicados y satisfacen a los consumidores en sus respectivos niveles de conocimiento. No hay vergüenza en admitirlo: como sociedad, nuestro conocimiento de finanzas personales parece haber alcanzado un mínimo histórico.

No existe una respuesta fácil a esta situación, pero las tendencias digitales generales siguen siendo posibles culpables. Los lectores de hoy son ejemplares "ojeadores". La forma en que absorbemos la información es muy diferente de la forma en que la absorbimos hace veinte años. El crecimiento permite una mayor saturación de información, pero ciertamente no ayuda con la retención a largo plazo.

Entonces, ¿está interesado en invertir, pero no sabe por dónde empezar? ¿Le falta suficiente conocimiento financiero para sentirse cómodo dando el salto? Considere las siguientes herramientas de inversión.

Herramientas para usted

(Tenga en cuenta que estos no son enlaces de afiliados)

1. Acorns

¿No tiene dinero? No hay problema. Acorns es probablemente la mejor herramienta de inversión en línea para aquellos que... bueno... no tienen mucho dinero para invertir. Pero como subraya Porfirio Sanchez Galindo, ¡eso no significa que no pueda invertir!

Miles de Millennials tienen miedo de invertir porque piensan que absolutamente "necesitan" este dinero para los gastos diarios. Para combatir esto, Acorns (cuando está vinculado a su tarjeta de crédito o débito o cuenta de PayPal) redondea todas las compras al dólar más cercano y luego invierte la diferencia en una de las cinco carteras diversificadas que cotizan en la bolsa.

¿Quiere invertir más? Puede configurar pagos automáticos de inversión desde su cuenta bancaria. No hay un mínimo de cuenta para Acorns, aunque debe proporcionar $5 para comenzar a invertir. Y aunque las tarifas comienzan en solo $1 por mes, Galindo advierte para evaluar su crecimiento después de un mes de inversión. Acorns es excelente para el inversor a pequeña escala, pero si no se invierte nada más que la diferencia en las transacciones, $1 en realidad puede ser una gran parte de su inversión inicial.

2. Robinhood

Similar a Acorns, Robinhood está hecho para el inversionista principiante. ¿La diferencia? Absolutamente sin costo (excepto por tarifas de venta menores). Robinhood también permite a sus usuarios intercambiar acciones completas, así como participar en el comercio de criptomoneda.

Por supuesto, la plataforma requiere que realice inversiones, por lo que no tendrá la ventaja de tener redondeado el débito, el crédito y la compra de PayPal. Pero nuevamente, Robinhood es otra opción de bajo riesgo y fácil de usar para el inversionista principiante.

3. TD Ameritrade

¿Qué tal una educación? La aplicación de inversión móvil de TD Ameritrade está diseñada para el principiante que quiere aprender. Ofrece opciones para la investigación integral del mercado de valores y el análisis de empresas individuales. Además, una colección de videos educativos inundados de consejos de inversión promete a la escuela a cualquiera que quiera canalizar su contenido académico interno.

Sin un mínimo de cuenta y sin comisiones, TD Ameritrade es otra opción que vale la pena para alguien que busca entrar en el juego de la inversión.

¿Por qué invertir ahora?

Las herramientas anteriores son simplemente una pequeña muestra de lo que Fintech tiene para ofrecer. Otras plataformas de inversión populares como Digit, Stash, Wealthsimple y Twine (solo por nombrar algunas) ofrecen sus propias estrategias y ventajas de inversión, adaptadas a las personas.

¿Por qué no aprovechar lo que se ofrece? Los expertos en tecnología financiera como Porfirio Sánchez Galindo solo predicen que la industria crecerá y, como resultado, la longevidad financiera de los consumidores.

Lo que sugiere el éxito de las herramientas de inversión como Acorns o Robinhood es que muchas personas desean invertir y mejorar su salud financiera respectiva. Sin embargo, la clave es ayudar a las personas a hacer exactamente eso, en lugar de simplemente instarlas a participar en algo que no entienden.

Las plataformas de inversión de Fintech han encontrado formas de simplificar la inversión. No hay mejor momento que ahora para comenzar a planificar para el futuro.

***

Porfirio Sánchez Galindo completó sus estudios en la Universidad de Stanford antes de servir como Jefe de Gabinete de la Secretaría de la Tesorería de México entre el 2000 y 2006. Más tarde, trabajó como Economista Jefe y Director de Marketing para Televisa, el mayor conglomerado de medios en español. Se especializa en estrategias de marketing y gestión y, a menudo, brinda un apoyo innovador a la industria de tecnología financiera.